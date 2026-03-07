Ny seger för Borussia Dortmund mot drömmotståndet

Andra raka förlusten för Köln

Seger nummer 16 för Borussia Dortmund

Köln nu 13:e, Borussia Dortmund på andra plats

Köln har varit lite av ett drömmotstånd för Borussia Dortmund. På lördagen tog Borussia Dortmund ännu en seger borta mot Köln. Matchen i Bundesliga slutade 2–1 (1–0). Det var Borussia Dortmunds femte raka seger mot just Köln.

Maximilian Beier bakom Borussia Dortmunds seger

Serhou Guirassy öppnade målskyttet redan i 17:e minuten och gav Borussia Dortmund en tidig ledning. På tilläggstid i första halvleken fick Köln Jahmai Simpson-Pusey utvisad.

Med en halvtimme kvar att spela fick Maximilian Beier träff och ökade ledningen för Borussia Dortmund. Reduceringen till 1–2 kom med två minuter kvar att spela när Jakub Kaminski slog till och gjorde mål för Köln. Fler mål än så blev det inte för Köln.

Köln har en oavgjord och fyra förluster och 5–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Borussia Dortmund har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 12–7 i målskillnad.

Det här betyder att Köln ligger kvar på 13:e plats i tabellen och Borussia Dortmund på andra plats.

När lagen möttes senast vann Borussia Dortmund med 1–0.

Nästa motstånd för Borussia Dortmund är Augsburg. Lagen möts lördag 14 mars 15.30 på Signal Iduna Park.

Köln–Borussia Dortmund 1–2 (0–1)

Bundesliga, RheinEnergieSTADION

Mål: 0–1 (17) Serhou Guirassy, 0–2 (60) Maximilian Beier, 1–2 (88) Jakub Kaminski.

Varningar, Köln: Eric Martel. Borussia Dortmund: Ramy Bensebaini.

Utvisningar, Köln: Jahmai Simpson-Pusey.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Köln: 0-1-4

Borussia Dortmund: 3-1-1

Nästa match:

Borussia Dortmund: Augsburg, hemma, 14 mars 15.30