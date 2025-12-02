Ny seger för Manchester City mot Fulham

Manchester City vann med 5–4 mot Fulham

Manchester City fortsätter att ha det lätt mot Fulham i Premier League. På tisdagen vann Manchester City på nytt – den här gången med hela 5–4 (3–1) borta på Craven Cottage. Det var Manchester Citys 21:a raka seger mot Fulham.

Segern var Manchester Citys fjärde på de senaste fem matcherna.

Erling Haaland slog till redan i 17:e minuten och gav gästerna Manchester City ledningen.

0–2 kom i 37:e minuten genom Tijani Reijnders.

Laget gjorde också 0–3 alldeles före halvtidspausen genom Phil Foden.

Bara en minut senare spelade Harry Wilson fram Emile Smith Rowe som såg till att Fulham reducerade till 1–3.

Direkt efter pausen ökade Phil Foden Manchester Citys ledning.

Manchester City ökade ledningen till 1–5 i 54:e minuten.

Fulham reducerade till 2–5 tre minuter senare genom Alex Iwobi.

Fulham reducerade igen i 72:a minuten genom Samuel Chukwueze.

I 78:e minuten reducerade Fulham på nytt genom Samuel Chukwueze. Det fastställde slutresultatet till 4–5.

Det här var Fulhams tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Manchester Citys tredje uddamålsseger.

Fulham stannar därmed på 15:e plats och Manchester City på andra plats i tabellen.

I nästa match möter Fulham Crystal Palace hemma på söndag 7 december 17.30. Manchester City möter Sunderland lördag 6 december 16.00 hemma.

Fulham–Manchester City 4–5 (1–3)

Premier League, Craven Cottage

Mål: 0–1 (17) Erling Haaland, 0–2 (37) Tijani Reijnders, 0–3 (44) Phil Foden, 1–3 (45) Emile Smith Rowe (Harry Wilson), 1–4 (48) Phil Foden, 1–5 (54) Självmål, 2–5 (57) Alex Iwobi, 3–5 (72) Samuel Chukwueze, 4–5 (78) Samuel Chukwueze.

Varningar, Manchester City: Rayan Cherki.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Fulham: 3-0-2

Manchester City: 4-0-1

Nästa match:

Fulham: Crystal Palace FC, hemma, 7 december

Manchester City: Sunderland AFC, hemma, 6 december