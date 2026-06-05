Officiellt: Robertson har skrivit på för Spurs

Andrew Robertson har nyligen tackat för sig i Liverpool.

Nu är han klar för Tottenham Hotspur.

– Andy är någon som jag har beundrat i många år, säger Spurs-tränaren Roberto De Zerbi i ett uttalande.

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För några veckor sedan gjorde Andrew Robertson, 32, sin 378:e match för Liverpool – vilket också var den sista.

Efter matchen mot Brentford stod det nämligen klart att ytterbacken skulle ta sig an ett nytt äventyr.

Nu vet vi var det kommer att äga rum. I London, där skotten har skrivit på för Tottenham Hotspur. Hur långt avtalet är framgår dock inte av informationen på ”Spurs” hemsida.

– Jag kan knappt vänta på att få spela för klubben, jag kan inte vänta på att träffa er alla. Jag ser fram emot nästa säsong, säger 32-åringen till sin nya klubb.

Roberto De Zerbi, som tog över ett Tottenham i kris efter Igor Tudor, gläds åt nyförvärvet.

– Andy är någon som jag har beundrat i många år, och han kommer att tillföra vårt lag enastående tekniska kvaliteter, erfarenhet, ledarskap och vinnarskalle, säger han i ett uttalande och fortsätter:

– Han är en bevisad vinnare på allra högsta nivå under lång tid och är en person som kan bli en nyckelspelare för oss, både på och utanför planen, säger De Zerbi.

VM-aktuella Robertson kommer att ansluta till sin nya klubb den 1 juli.