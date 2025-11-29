Ny seger för Manchester City mot Leeds

Manchester City segrade – 3–2 mot Leeds

Manchester City avgjorde i 90:e minuten.

Phil Foden tvåmålsskytt för Manchester City

Manchester City har haft det lätt mot Leeds i Premier League. Och på lördagen vann Manchester City på nytt – den här gången med 3–2 (2–0) hemma på Etihad Stadium. Det var Manchester Citys femte raka seger mot Leeds.

Segermålet för Manchester City stod Phil Foden för på övertid.

Resultatet innebär att Leeds nu har fyra förluster i rad.

Manchester Citys fina hemmaform håller i sig. Segern var sjätte raka på Etihad Stadium.

Phil Foden gjorde 1–0 till Manchester City efter bara en minut framspelad av Matheus Nunes.

Laget ökade ledningen till 2–0 när Josko Gvardiol slog till i 25:e minuten.

Direkt efter pausen slog Dominic Calvert-Lewin till och reducerade åt Leeds.

I 68:e minuten nätade Lukas Nmecha och kvitterade för Leeds.

Det matchavgörande målet kom på tilläggstid när Phil Foden återigen slog till och gjorde 3–2 för Manchester City.

Det här var Manchester Citys andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Leeds fjärde uddamålsförlust.

I nästa omgång har Manchester City Fulham borta på Craven Cottage, tisdag 2 december 20.30. Leeds spelar hemma mot Chelsea onsdag 3 december 21.15.

Manchester City–Leeds 3–2 (2–0)

Premier League, Etihad Stadium

Mål: 1–0 (1) Phil Foden (Matheus Nunes), 2–0 (25) Josko Gvardiol, 2–1 (49) Dominic Calvert-Lewin, 2–2 (68) Lukas Nmecha, 3–2 (90) Phil Foden.

Varningar, Manchester City: Bernardo Silva, Josko Gvardiol, Matheus Nunes, Gianluigi Donnarumma. Leeds: Joe Rodon.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Manchester City: 3-0-2

Leeds: 1-0-4

Nästa match:

Manchester City: Fulham FC, borta, 2 december

Leeds: Chelsea FC, hemma, 3 december