Ny seger för Real Madrid mot Alaves

Real Madrid vann med 2–1 mot Alaves

Rodrygo matchvinnare för Real Madrid

Seger nummer 12 för Real Madrid

Real Madrid har haft det lätt mot Alaves i La Liga. Och på söndagen vann Real Madrid på nytt – den här gången med 2–1 (1–0) borta på Mendizorrotza. Det var Real Madrids åttonde raka seger mot Alaves.

Rodrygo slog till efter 76 minuter och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Sevilla nästa för Real Madrid

Kylian Mbappe gjorde 1–0 till gästerna Real Madrid i 24:e minuten.

I 68:e minuten nätade Carlos Vicente framspelad av Carlos Vicente och kvitterade för Alaves.

Rodrygo gjorde det matchavgörande målet med knappa kvarten kvar.

Alaves ligger på tolfte plats i tabellen efter matchen medan Real Madrid är på andra plats.

Den 22 april tar lagen sig an varandra igen.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 20 december. Då möter Alaves Osasuna på El Sadar 18.30. Real Madrid tar sig an Sevilla hemma 21.00.

Alaves–Real Madrid 1–2 (0–1)

La Liga, Mendizorrotza

Mål: 0–1 (24) Kylian Mbappe, 1–1 (68) Carlos Vicente (Carlos Vicente), 1–2 (76) Rodrygo.

Varningar, Alaves: Abde Rebbach, Ander Guevara, Victor Parada. Real Madrid: Vinicius Junior.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Alaves: 1-0-4

Real Madrid: 2-2-1

Nästa match:

Alaves: Osasuna, borta, 20 december 18.30

Real Madrid: Sevilla, hemma, 20 december 21.00