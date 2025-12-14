Ny seger för Real Madrid mot Alaves
- Real Madrid vann med 2–1 mot Alaves
- Rodrygo matchvinnare för Real Madrid
- Seger nummer 12 för Real Madrid
Real Madrid har haft det lätt mot Alaves i La Liga. Och på söndagen vann Real Madrid på nytt – den här gången med 2–1 (1–0) borta på Mendizorrotza. Det var Real Madrids åttonde raka seger mot Alaves.
Rodrygo slog till efter 76 minuter och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.
Sevilla nästa för Real Madrid
Kylian Mbappe gjorde 1–0 till gästerna Real Madrid i 24:e minuten.
I 68:e minuten nätade Carlos Vicente framspelad av Carlos Vicente och kvitterade för Alaves.
Rodrygo gjorde det matchavgörande målet med knappa kvarten kvar.
Alaves ligger på tolfte plats i tabellen efter matchen medan Real Madrid är på andra plats.
Den 22 april tar lagen sig an varandra igen.
Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 20 december. Då möter Alaves Osasuna på El Sadar 18.30. Real Madrid tar sig an Sevilla hemma 21.00.
Alaves–Real Madrid 1–2 (0–1)
La Liga, Mendizorrotza
Mål: 0–1 (24) Kylian Mbappe, 1–1 (68) Carlos Vicente (Carlos Vicente), 1–2 (76) Rodrygo.
Varningar, Alaves: Abde Rebbach, Ander Guevara, Victor Parada. Real Madrid: Vinicius Junior.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Alaves: 1-0-4
Real Madrid: 2-2-1
Nästa match:
Alaves: Osasuna, borta, 20 december 18.30
Real Madrid: Sevilla, hemma, 20 december 21.00
