Oavgjort för Birmingham och Derby County i svängig match

Kryss mellan Birmingham och Derby County

Jack Robinson kvitterade i 64:e minuten

Southampton nästa motstånd för Birmingham

Birmingham mötte Derby County på St Andrew’s Knighthead Park på fredagen. I första halvlek var det Derby County som tog greppet om matchen med en 1–0-ledning. Men i andra halvlek kom Birmingham in i matchen. Laget hämtade i kapp underläget och matchen i Championship slutade 1–1.

Birmingham–Derby County – mål för mål

Patrick Agyemang gav Derby County ledningen i 27:e minuten med assist av Rhian Brewster.

Jack Robinson fick utdelning med en knapp halvtimme kvar att spela och kvitterade för Birmingham. 1–1-målet blev matchens sista.

På stopptid fick Birminghams Christoph Klarer rött kort.

Birmingham har två oavgjorda och tre förluster och 4–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Derby County har en vinst, tre oavgjorda och en förlust och 7–6 i målskillnad.

Den 21 mars tar lagen sig an varandra igen, då på Pride Park.

Nästa motstånd för Derby County är Leicester. Lagen möts måndag 29 december 20.45 på King Power Stadium.

Birmingham–Derby County 1–1 (0–1)

Championship, St Andrew’s Knighthead Park

Mål: 0–1 (27) Patrick Agyemang (Rhian Brewster), 1–1 (64) Jack Robinson.

Varningar, Birmingham: Jay Stansfield, Seung-Ho Paik. Derby County: Sondre Klingen Langas, Joe Ward.

Utvisningar, Birmingham: Christoph Klarer.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Birmingham: 0-2-3

Derby County: 1-3-1

Nästa match:

Derby County: Leicester City FC, borta, 29 december 20.45