Oavgjort för Parma på bortaplan mot Sassuolo

1–1 mellan Sassuolo och Parma

Mateo Pellegrino kvitterade i 24:e minuten

Juventus blir nästa motstånd för Sassuolo

Det blev delad pott när Sassuolo tog emot Parma i Serie A. Slutresultatet skrevs till 1–1 (1–1).

Sassuolo–Parma – mål för mål

Sassuolo tog en tidig ledning när Kristian Thorstvedt slog till redan i tolfte minuten.

Parma kvitterade genom Mateo Pellegrino i 24:e minuten. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade 1–1. Målet var Mateo Pellegrinos femte i Serie A.

Lagen möts på nytt på Stadio Ennio Tardini den 24 maj.

Nästa motstånd för Parma är Inter. Lagen möts onsdag 7 januari 20.45 på Stadio Ennio Tardini.

Sassuolo–Parma 1–1 (1–1)

Serie A, Stadio Mapei – Citta del Tricolore

Mål: 1–0 (12) Kristian Thorstvedt, 1–1 (24) Mateo Pellegrino.

Varningar, Sassuolo: Nemanja Matic, Sebastian Walukiewicz. Parma: Alessandro Circati.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sassuolo: 1-3-1

Parma: 2-1-2

Nästa match:

Parma: Inter, hemma, 7 januari 20.45