Oavgjort för Parma på bortaplan mot Sassuolo
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- 1–1 mellan Sassuolo och Parma
- Mateo Pellegrino kvitterade i 24:e minuten
- Juventus blir nästa motstånd för Sassuolo
Det blev delad pott när Sassuolo tog emot Parma i Serie A. Slutresultatet skrevs till 1–1 (1–1).
Sassuolo–Parma – mål för mål
Sassuolo tog en tidig ledning när Kristian Thorstvedt slog till redan i tolfte minuten.
Parma kvitterade genom Mateo Pellegrino i 24:e minuten. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade 1–1. Målet var Mateo Pellegrinos femte i Serie A.
Lagen möts på nytt på Stadio Ennio Tardini den 24 maj.
Nästa motstånd för Parma är Inter. Lagen möts onsdag 7 januari 20.45 på Stadio Ennio Tardini.
Sassuolo–Parma 1–1 (1–1)
Serie A, Stadio Mapei – Citta del Tricolore
Mål: 1–0 (12) Kristian Thorstvedt, 1–1 (24) Mateo Pellegrino.
Varningar, Sassuolo: Nemanja Matic, Sebastian Walukiewicz. Parma: Alessandro Circati.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Sassuolo: 1-3-1
Parma: 2-1-2
Nästa match:
Parma: Inter, hemma, 7 januari 20.45
Den här artikeln handlar om: