Obesegrade matchraden förlängd för Karlstad Fotboll

Karlstad Fotboll-seger med 5–3 mot FC Arlanda

Karlstad Fotbolls femte seger på de senaste sex matcherna

Karlstad Fotbolls Ibrahim Adewale tvåmålsskytt

Karlstad Fotboll fortsätter vara svårslaget i Ettan norra herr. I matchen mot FC Arlanda borta blev det seger med 5–3 (1–1). Det var åttonde matchen i rad utan förlust.

Adam Bark bakom Karlstad Fotbolls seger

Johan Bengtsson slog till redan i 14:e minuten och gav Karlstad Fotboll en tidig ledning.

FC Arlanda kvitterade till 1–1 i 25:e minuten genom Felix Strängborn. Karlstad Fotboll tog ledningen i 47:e minuten.

Direkt efter pausen ökade Ibrahim Adewale Karlstad Fotbolls ledning.

Anton Charbachi slog till med en halvtimme kvar att spela och reducerade åt FC Arlanda.

I 72:a minuten ökade Adam Bark ledningen.

Ibrahim Adewale såg till att Karlstad Fotboll ökade ledningen med nio minuter kvar att spela.

Med åtta minuter kvar att spela reducerade FC Arlanda genom Mark Gorgos. Mer än så blev det dock inte för FC Arlanda.

Med en omgång kvar är FC Arlanda på sjätte plats i tabellen medan Karlstad Fotboll är på tredje plats. FC Arlanda var elva i tabellen för 21 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Lagens första möte för säsongen vann IF Karlstad Fotboll med 3–0.

Motståndare i sista omgången för Karlstad Fotboll är Hammarby TFF. Lagen möts söndag 9 november 15.00 på Sola Arena.

FC Arlanda–Karlstad Fotboll 3–5 (1–1)

Ettan norra herr, Midgårdsvallen Arena

Mål: 0–1 (14) Johan Bengtsson, 1–1 (25) Felix Strängborn, 1–2 (47) Självmål, 1–3 (52) Ibrahim Adewale, 2–3 (60) Anton Charbachi, 2–4 (72) Adam Bark, 2–5 (81) Ibrahim Adewale, 3–5 (82) Mark Gorgos.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

FC Arlanda: 3-0-2

Karlstad Fotboll: 4-1-0

Nästa match:

Karlstad Fotboll: Hammarby Talang FF, hemma, 9 november