Omonia Nicosia klart för kval trots förlust mot Rakow

FotbollDirekt
  • Rakow vann med 1–0 mot Omonia Nicosia

  • Oskar Repka matchvinnare för Rakow

  • Tredje raka segern för Rakow

Trots förlust, 0–1 (0–0), på hemmaplan mot Rakow står det klart att Omonia Nicosia efter en bra säsong i Conference League herr är klart för kval.

Segermålet för Rakow stod Oskar Repka för efter 49 minuter.

Det här var Rakows fjärde nolla den här säsongen.

Omonia Nicosia–Rakow – mål för mål

Omonia Nicosia har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 5–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Rakow har tre vinster och två oavgjorda och 7–2 i målskillnad.

Det här var sista matchen och resultatet betyder att Omonia Nicosia slutar på 18:e plats och Rakow på andra plats.

Omonia Nicosia–Rakow 0–1 (0–0)

Conference League herr, Neo GSP Stadium

Mål: 0–1 (49) Oskar Repka (Michael Ameyaw).

Varningar, Omonia Nicosia: Ioannis Kousoulos, Mateo Maric, Stefan Simic, Alpha Dionkou. Rakow: Lamine Diaby-Fadiga, Marek Papszun.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Omonia Nicosia: 2-2-1

Rakow: 3-2-0

