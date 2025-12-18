Omonia Nicosia klart för kval trots förlust mot Rakow
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Rakow vann med 1–0 mot Omonia Nicosia
- Oskar Repka matchvinnare för Rakow
- Tredje raka segern för Rakow
Trots förlust, 0–1 (0–0), på hemmaplan mot Rakow står det klart att Omonia Nicosia efter en bra säsong i Conference League herr är klart för kval.
Segermålet för Rakow stod Oskar Repka för efter 49 minuter.
Det här var Rakows fjärde nolla den här säsongen.
Omonia Nicosia–Rakow – mål för mål
Omonia Nicosia har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 5–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Rakow har tre vinster och två oavgjorda och 7–2 i målskillnad.
Det här var sista matchen och resultatet betyder att Omonia Nicosia slutar på 18:e plats och Rakow på andra plats.
Omonia Nicosia–Rakow 0–1 (0–0)
Conference League herr, Neo GSP Stadium
Mål: 0–1 (49) Oskar Repka (Michael Ameyaw).
Varningar, Omonia Nicosia: Ioannis Kousoulos, Mateo Maric, Stefan Simic, Alpha Dionkou. Rakow: Lamine Diaby-Fadiga, Marek Papszun.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Omonia Nicosia: 2-2-1
Rakow: 3-2-0
Den här artikeln handlar om: