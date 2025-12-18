Omonia Nicosia klart för kval trots förlust mot Rakow

Rakow vann med 1–0 mot Omonia Nicosia

Oskar Repka matchvinnare för Rakow

Tredje raka segern för Rakow

Trots förlust, 0–1 (0–0), på hemmaplan mot Rakow står det klart att Omonia Nicosia efter en bra säsong i Conference League herr är klart för kval.

Segermålet för Rakow stod Oskar Repka för efter 49 minuter.

Det här var Rakows fjärde nolla den här säsongen.

Omonia Nicosia–Rakow – mål för mål

Omonia Nicosia har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 5–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Rakow har tre vinster och två oavgjorda och 7–2 i målskillnad.

Det här var sista matchen och resultatet betyder att Omonia Nicosia slutar på 18:e plats och Rakow på andra plats.

Omonia Nicosia–Rakow 0–1 (0–0)

Conference League herr, Neo GSP Stadium

Mål: 0–1 (49) Oskar Repka (Michael Ameyaw).

Varningar, Omonia Nicosia: Ioannis Kousoulos, Mateo Maric, Stefan Simic, Alpha Dionkou. Rakow: Lamine Diaby-Fadiga, Marek Papszun.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Omonia Nicosia: 2-2-1

Rakow: 3-2-0