Oumar Camara matchhjälte för Guimaraes mot Rio Ave

Guimaraes vann med 1–0 mot Rio Ave

Oumar Camara matchvinnare för Guimaraes

Guimaraes höll nollan

Guimaraes vann med 1–0 (1–0) borta mot Rio Ave i Primeira Liga herr. Matchens enda mål kom i första halvleken genom Oumar Camara.

Det här var femte gången den här säsongen som Guimaraes höll nollan.

Guimaraes har nu fyra matcher i rad utan insläppt mål.

Sporting Lissabon nästa för Guimaraes

Rio Ave har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 4–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Guimaraes har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 6–3 i målskillnad.

Lagen möts på nytt den 25 april.

I nästa match möter Rio Ave Gil Vicente borta på lördag 20 december 19.00. Guimaraes möter Sporting Lissabon tisdag 23 december 21.45 hemma.

Rio Ave–Guimaraes 0–1 (0–1)

Primeira Liga herr, Estádio dos Arcos

Mål: 0–1 (35) Oumar Camara.

Varningar, Rio Ave: Marios Vrousai, Francisco Petrasso, Clayton. Guimaraes: Maga, Beni Mukendi, Vando Felix, Rodrigo Abascal.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Rio Ave: 1-2-2

Guimaraes: 3-1-1

Nästa match:

Rio Ave: Gil Vicente FC, borta, 20 december 19.00

Guimaraes: Sporting Lissabon, hemma, 23 december 21.45