Oyarzabal räddade en poäng i 89:e minuten mot Elche

Elche och Real Sociedad kryssade

Mikel Oyarzabal kvitterade i 89:e minuten

Elche nu nionde, Real Sociedad på tolfte plats

Det såg ut att bli förlust för Real Sociedad när laget mötte Elche på fredagen i La Liga på Martínez Valero. Hemmalaget ledde med 1–0 i slutet av matchen. Men i 89:e minuten slog Mikel Oyarzabal till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för Real Sociedad.

Elche–Real Sociedad – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 57:e minuten innan Alvaro Rodriguez gav Elche ledningen.

Kvitteringen kom i matchens absoluta slutskede, med en minut kvar att spela när Mikel Oyarzabal slog till och gjorde mål på straff för Real Sociedad. 1–1-målet blev matchens sista. Målet var Mikel Oyarzabals femte i La Liga.

Det här var Elches sjätte oavgjorda match den här säsongen.

För tabellens utseende betyder det här att Elche ligger på nionde plats medan Real Sociedad har tolfteplatsen. Ett fint lyft i tabellen för Real Sociedad som så sent som den 23 oktober låg på 20:e plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 8 februari.

Söndag 23 november 21.00 spelar Elche hemma mot Real Madrid. Real Sociedad möter Osasuna borta lördag 22 november 18.30.

Elche–Real Sociedad 1–1 (0–0)

La Liga, Martínez Valero

Mål: 1–0 (57) Alvaro Rodriguez, 1–1 (89) Mikel Oyarzabal.

Varningar, Elche: David Affengruber. Real Sociedad: Arsen Zakharyan, Jon Aramburu, Jon Gorrotxategi.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Elche: 0-2-3

Real Sociedad: 2-2-1

Nästa match:

Elche: Real Madrid, hemma, 23 november

Real Sociedad: Osasuna, borta, 22 november