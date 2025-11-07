Oyarzabal räddade en poäng i 89:e minuten mot Elche
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Elche och Real Sociedad kryssade
- Mikel Oyarzabal kvitterade i 89:e minuten
- Elche nu nionde, Real Sociedad på tolfte plats
Det såg ut att bli förlust för Real Sociedad när laget mötte Elche på fredagen i La Liga på Martínez Valero. Hemmalaget ledde med 1–0 i slutet av matchen. Men i 89:e minuten slog Mikel Oyarzabal till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för Real Sociedad.
Elche–Real Sociedad – mål för mål
Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 57:e minuten innan Alvaro Rodriguez gav Elche ledningen.
Kvitteringen kom i matchens absoluta slutskede, med en minut kvar att spela när Mikel Oyarzabal slog till och gjorde mål på straff för Real Sociedad. 1–1-målet blev matchens sista. Målet var Mikel Oyarzabals femte i La Liga.
Det här var Elches sjätte oavgjorda match den här säsongen.
För tabellens utseende betyder det här att Elche ligger på nionde plats medan Real Sociedad har tolfteplatsen. Ett fint lyft i tabellen för Real Sociedad som så sent som den 23 oktober låg på 20:e plats.
Lagen spelar mot varandra igen den 8 februari.
Söndag 23 november 21.00 spelar Elche hemma mot Real Madrid. Real Sociedad möter Osasuna borta lördag 22 november 18.30.
Elche–Real Sociedad 1–1 (0–0)
La Liga, Martínez Valero
Mål: 1–0 (57) Alvaro Rodriguez, 1–1 (89) Mikel Oyarzabal.
Varningar, Elche: David Affengruber. Real Sociedad: Arsen Zakharyan, Jon Aramburu, Jon Gorrotxategi.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Elche: 0-2-3
Real Sociedad: 2-2-1
Nästa match:
Elche: Real Madrid, hemma, 23 november
Real Sociedad: Osasuna, borta, 22 november
Den här artikeln handlar om: