Panichelli fixade kryss på övertid för Strasbourg mot Marseille

Oavgjort i mötet mellan Marseille och Strasbourg

Joaquin Panichelli kvitterade på stopptid

Brest nästa motståndare för Marseille

På övertid slog Joaquin Panichelli till och gjorde 2–2. Det räddade en poäng för Strasbourg i mötet med Marseille i Ligue 1 herr på Stade Orange Velodrome. Hemmalaget hade ledningen med 2–1 i slutet av matchen, men Panichellis fullträff för Strasbourg gjorde att matchen på lördagen slutade oavgjort.

Marseille–Strasbourg – mål för mål

Marseille startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen när Mason Greenwood slog till redan i 14:e minuten.

Direkt efter pausen ökade Amine Gouiri Marseilles ledning. I den 74:e minuten reducerade Sebastian Nanasi för Strasbourg framspelad av Martial Godo. Kvitteringen kom på tilläggstid när Joaquin Panichelli slog till och gjorde mål på straff för Strasbourg. 2–2-målet blev matchens sista.

Lagens första möte för säsongen vann Marseille med 2–1.

Marseille tar sig an Brest i nästa match borta fredag 20 februari 20.45. Strasbourg möter Lyon hemma söndag 22 februari 20.45.

Marseille–Strasbourg 2–2 (1–0)

Ligue 1 herr, Stade Orange Velodrome

Mål: 1–0 (14) Mason Greenwood, 2–0 (47) Amine Gouiri, 2–1 (74) Sebastian Nanasi (Martial Godo), 2–2 (90) Joaquin Panichelli.

Varningar, Marseille: Benjamin Pavard, Igor Paixao, Nayef Aguerd, Timothy Weah. Strasbourg: Valentin Barco, Joaquin Panichelli.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Marseille: 2-2-1

Strasbourg: 2-1-2

Nästa match:

Marseille: Brest, borta, 20 februari 20.45

Strasbourg: Olympique Lyon, hemma, 22 februari 20.45