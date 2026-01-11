Parma vann mot Lecce – trots underläge i halvtid

Parma-seger med 2–1 mot Lecce

Mateo Pellegrino matchvinnare för Parma

Andra raka förlusten för Lecce

I halvtid var Lecce i ledningen med 1–0 på Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare. Men Parma vände och vann. Till slut blev det 1–2 i matchen i Serie A.

Segermålet för Parma stod Mateo Pellegrino för efter 72 minuter.

Lecce–Parma – mål för mål

Lecce började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara en minut slog Nikola Stulic till.

I den 55:e minuten blev Lecces Lameck Banda utvisad. Parma kvitterade till 1–1 i 64:e minuten. I 72:a minuten avgjorde Mateo Pellegrino matchen. Därmed hade laget vänt matchen. Lecce åkte på en utvisning på tilläggstid när Kialonda Gaspar fick lämna planen.

Lecce har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 3–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Parma har två vinster, en oavgjord och två förluster och 4–5 i målskillnad.

Lagens första möte för säsongen vann Lecce med 1–0.

Onsdag 14 januari spelar Lecce borta mot Inter 20.45 och Parma mot Napoli borta 18.30 på Diego Armando Maradona.

Lecce–Parma 1–2 (1–0)

Serie A, Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare

Mål: 1–0 (1) Nikola Stulic, 1–1 (64) Självmål, 1–2 (72) Mateo Pellegrino.

Varningar, Lecce: Mohamed Kaba, Ylber Ramadani, Santiago Pierotti. Parma: Enrico Del Prato.

Utvisningar, Lecce: Lameck Banda, Kialonda Gaspar.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lecce: 1-1-3

Parma: 2-1-2

Nästa match:

Lecce: Inter, borta, 14 januari 20.45

Parma: Napoli, borta, 14 januari 18.30