Patrick Agyemang matchvinnare när Derby County besegrade Sheffield Wednesday
- Derby County-seger med 3–0 mot Sheffield Wednesday
- Patrick Agyemang gjorde två mål för Derby County
- Åttonde segern för Derby County
Derby County besegrade Sheffield Wednesday på bortaplan i måndagens match i Championship. 0–3 (0–1) slutade matchen.
Det här var fjärde gången den här säsongen som Derby County höll nollan.
Patrick Agyemang med två mål för Derby County
Derby County tog ledningen i 32:a minuten genom Patrick Agyemang.
Liam Thompson slog till med en dryg halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för Derby County.
Patrick Agyemang gjorde också 0–3 i 62:a minuten.
Derby County ligger på tolfte plats i tabellen efter matchen medan Sheffield Wednesday är på 24:e och sista plats. Så sent som den 25 november låg Derby County på sjunde plats i tabellen.
Den 7 mars möts lagen återigen, då på Pride Park Stadium.
Nästa motstånd för Sheffield Wednesday är Ipswich. Derby County tar sig an Portsmouth hemma. Båda matcherna spelas lördag 20 december 16.00.
Sheffield Wednesday–Derby County 0–3 (0–1)
Championship, Hillsborough Stadium
Mål: 0–1 (32) Patrick Agyemang, 0–2 (57) Liam Thompson, 0–3 (62) Patrick Agyemang.
Varningar, Sheffield Wednesday: Dominic Iorfa, Charlie Mcneill, Max Lowe, Harry Amass. Derby County: Patrick Agyemang.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Sheffield Wednesday: 0-1-4
Derby County: 2-1-2
Nästa match:
Sheffield Wednesday: Ipswich Town FC, borta, 20 december 16.00
Derby County: Portsmouth FC, hemma, 20 december 16.00
