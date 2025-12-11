Pau Victor gjorde avgörande målet för Braga mot Niza

Braga vann med 1–0 mot Niza

Pau Victor matchvinnare för Braga

Nizas sjätte raka förlust

Braga vann med 1–0 på bortaplan mot Niza i Europa League. Matchens enda mål stod Pau Victor för i första halvleken.

Braga höll nu nollan för fjärde gången den här säsongen.

I och med detta har Niza sex förluster i rad.

Niza–Braga – mål för mål

Niza har fem förluster och 3–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Braga har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 9–5 i målskillnad.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Niza på 36:e och sista plats och Braga på sjunde plats.

I nästa match möter Niza Go Ahead hemma och Braga möter Nottingham Forest hemma. Båda matcherna spelas torsdag 22 januari 21.00.

Niza–Braga 0–1 (0–1)

Europa League, Allianz Rivera

Mål: 0–1 (28) Pau Victor.

Varningar, Niza: Antoine Mendy, Kojo Peprah Oppong, Salis Abdul Samed, Tiago Gouveia. Braga: Fran Navarro, Florian Grillitsch.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Niza: 0-0-5

Braga: 3-1-1

Nästa match:

Niza: Go Ahead Eagles, hemma, 22 januari 21.00

Braga: Nottingham Forest FC, hemma, 22 januari 21.00