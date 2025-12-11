Pau Victor gjorde avgörande målet för Braga mot Niza
- Braga vann med 1–0 mot Niza
- Pau Victor matchvinnare för Braga
- Nizas sjätte raka förlust
Braga vann med 1–0 på bortaplan mot Niza i Europa League. Matchens enda mål stod Pau Victor för i första halvleken.
Braga höll nu nollan för fjärde gången den här säsongen.
I och med detta har Niza sex förluster i rad.
Niza–Braga – mål för mål
Niza har fem förluster och 3–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Braga har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 9–5 i målskillnad.
Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Niza på 36:e och sista plats och Braga på sjunde plats.
I nästa match möter Niza Go Ahead hemma och Braga möter Nottingham Forest hemma. Båda matcherna spelas torsdag 22 januari 21.00.
Niza–Braga 0–1 (0–1)
Europa League, Allianz Rivera
Mål: 0–1 (28) Pau Victor.
Varningar, Niza: Antoine Mendy, Kojo Peprah Oppong, Salis Abdul Samed, Tiago Gouveia. Braga: Fran Navarro, Florian Grillitsch.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Niza: 0-0-5
Braga: 3-1-1
Nästa match:
Niza: Go Ahead Eagles, hemma, 22 januari 21.00
Braga: Nottingham Forest FC, hemma, 22 januari 21.00
