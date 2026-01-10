Pepelu räddade poäng i 87:e minuten mot Elche

Oavgjort mellan Valencia och Elche

Pepelu kvitterade i 87:e minuten

Valencia nu 18:e, Elche på nionde plats

Det såg ut att bli förlust för Valencia mot Elche på lördagen i La Liga på Estadio Mestalla. Bortalaget ledde med 0–1 i slutet av matchen. Men i 87:e minuten slog Pepelu till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för Valencia.

Det var sjätte matchen i rad utan seger för Valencia.

Valencia–Elche – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 75:e minuten innan Grady Diangana gav Elche ledningen. Kvitteringen kom med tre minuter kvar att spela när Pepelu slog till och gjorde mål på straff för Valencia. 1–1-målet blev matchens sista.

Det här betyder att Valencia ligger kvar på 18:e plats i tabellen och Elche på nionde plats.

Lagen möts igen 12 april på Estadio Martinez Valero.

Nästa motstånd för Valencia är Getafe. Lagen möts söndag 18 januari 14.00 på Coliseum.

Valencia–Elche 1–1 (0–0)

La Liga, Estadio Mestalla

Mål: 0–1 (75) Grady Diangana, 1–1 (87) Pepelu.

Varningar, Valencia: Pepelu, Largie Ramazani. Elche: Alvaro Nunez, Victor Chust, Adria Pedrosa.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Valencia: 0-3-2

Elche: 2-1-2

Nästa match:

Valencia: Getafe, borta, 18 januari 14.00