Phil Foden i form när Manchester City vann mot Borussia Dortmund

Manchester City vann med 4–1 mot Borussia Dortmund

Phil Foden tvåmålsskytt för Manchester City

Erling Haaland avgjorde för Manchester City

Hemmalaget Manchester City tog hem de tre poängen efter seger mot Borussia Dortmund i Champions League. 4–1 (2–0) slutade onsdagens match.

Manchester City tog ledningen i 22:a minuten genom Phil Foden.

Laget ökade ledningen till 2–0 efter en knapp halvtimme genom Erling Haaland. Målet var Erling Haalands femte i Champions League.

Phil Foden slog till återigen med en dryg halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för Manchester City.

I 72:a minuten reducerade Waldemar Anton för Borussia Dortmund framspelad av Julian Ryerson. Fler mål än så blev det inte för Borussia Dortmund.

4–1-målet kom på övertid när Rayan Cherki slog till och gjorde mål.

För Manchester City gör resultatet att laget nu ligger på fjärde plats i tabellen medan Borussia Dortmund är på 14:e plats.

I nästa match möter Manchester City Bayer Leverkusen hemma och Borussia Dortmund möter Villarreal hemma. Båda matcherna spelas tisdag 25 november 21.00.

Manchester City–Borussia Dortmund 4–1 (2–0)

Champions League, Etihad Stadium

Mål: 1–0 (22) Phil Foden, 2–0 (29) Erling Haaland, 3–0 (57) Phil Foden, 3–1 (72) Waldemar Anton (Julian Ryerson), 4–1 (90) Rayan Cherki.

Varningar, Manchester City: Savinho, Nico O’Reilly. Borussia Dortmund: Daniel Svensson.

Nästa match:

Manchester City: Bayer Leverkusen, hemma, 25 november

Borussia Dortmund: Villarreal CF, hemma, 25 november