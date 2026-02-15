Porto för tuffa för Nacional – förlust på hemmaplan

Seger för Porto med 1–0 mot Nacional

Portos åttonde seger på de senaste tio matcherna

Jan Bednarek avgjorde för Porto

Nacional fick se sig besegrat av Porto på hemmaplan i söndagens match i Primeira Liga herr. 0–1 (0–0) slutade matchen.

Jan Bednarek blev matchhjälte efter 60 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.

Det här var 16:e gången den här säsongen som Portos målvakter höll nollan.

Nacional–Porto – mål för mål

Nacional har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 6–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Porto har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 7–3 i målskillnad.

När lagen senast möttes vann Porto med 1–0.

Nästa motstånd för Nacional är Arouca. Lagen möts lördag 21 februari 16.30 på Municipal de Arouca.

Nacional–Porto 0–1 (0–0)

Primeira Liga herr, Estadio da Madeira

Mål: 0–1 (60) Jan Bednarek.

Varningar, Nacional: Chico Goncalves, Liziero, Kaique Pereira, Lenny Vallier.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Nacional: 1-1-3

Porto: 3-1-1

Nästa match:

Nacional: Arouca, borta, 21 februari 16.30