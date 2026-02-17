Portsmouth vann mot Charlton – Terry Devlin blev matchvinnare

Portsmouth vann med 3–1 mot Charlton

Portsmouth besegrade Charlton på bortaplan i tisdagens match i Championship. 1–3 (0–2) slutade matchen.

Terry Devlin tvåmålsskytt för Portsmouth

Terry Devlin gjorde 1–0 till Portsmouth i 22:a minuten efter pass från Ebou Adams. I 35:e minuten gjorde också Portsmouth 0–2 när Colby Bishop slog till på straff.

Terry Devlin fick utdelning återigen med en dryg halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för Portsmouth. I 64:e minuten slog Jayden Fevrier till på pass av Lyndon Dykes och reducerade åt Charlton. Mer än så blev det dock inte för Charlton.

Det här betyder att Portsmouth ligger på 19:e plats i tabellen och Charlton är på 18:e plats.

När lagen senast möttes vann Portsmouth med 2–1.

Nästa motstånd för Portsmouth är Millwall. Lagen möts lördag 21 februari 16.00 på The Den.

Charlton–Portsmouth 1–3 (0–2)

Championship, The Valley, Charlton

Mål: 0–1 (22) Terry Devlin (Ebou Adams), 0–2 (35) Colby Bishop, 0–3 (56) Terry Devlin, 1–3 (64) Jayden Fevrier (Lyndon Dykes).

Varningar, Charlton: Lloyd Jones, Conor Coventry, Miles Leaburn, Sonny Carey, Thomas Kaminski, Harry Clarke, Luke Chambers. Portsmouth: Marlon Pack, Ebou Adams.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Charlton: 2-1-2

Portsmouth: 2-1-2

Nästa match:

