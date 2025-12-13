PSG serieledare efter seger mot Metz

Andra raka segern för PSG

Elfte segern för PSG

Metz nu 18:e, PSG på första plats

PSG är nu serieledare i Ligue 1 herr efter seger, 2–3 (1–2), borta mot Metz. PSG leder serien två poäng före Lens. Lens har dock en match mindre spelad. Metz ligger på 18:e plats i tabellen.

PSG tog därmed 16:e raka seger mot just Metz.

Segern var PSG:s femte på de senaste sex matcherna.

Desire Doue blev matchvinnare

PSG tog ledningen efter en dryg halvtimmes spel genom Goncalo Ramos efter förarbete från Lee Kang-in.

I 39:e minuten gjorde också PSG 0–2 när Quentin Ndjantou fick träff framspelad av Ibrahim Mbaye.

Metz reducerade till 1–2 strax före paus genom Jessy Deminguet.

Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Desire Doue framspelad av Ibrahim Mbaye och ökade ledningen för PSG.

Giorgi Tsitaishvili såg till att Metz reducerade med nio minuter kvar att spela. Men mer än så orkade Metz inte med.

Ett tapp för Metz som låg på 14:e plats så sent som den 22 november.

Den 22 februari tar lagen sig an varandra igen, då på Parc des Princes.

Nästa motstånd för PSG är Paris FC. Lagen möts söndag 4 januari 20.45 på Parc des Princes.

Metz–PSG 2–3 (1–2)

Ligue 1 herr, Stade Saint Symphorien

Mål: 0–1 (31) Goncalo Ramos (Lee Kang-in), 0–2 (39) Quentin Ndjantou (Ibrahim Mbaye), 1–2 (42) Jessy Deminguet, 1–3 (63) Desire Doue (Ibrahim Mbaye), 2–3 (81) Giorgi Tsitaishvili.

Varningar, Metz: Malick Mbaye, Koffi Kouao. PSG: Warren Zaire-Emery.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Metz: 1-0-4

PSG: 4-0-1

Nästa match:

PSG: Paris FC, hemma, 4 januari 20.45