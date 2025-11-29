Rafael Leao matchhjälte för Milan mot Lazio
Milan vann med 1–0 (0–0) hemma mot Lazio i Serie A. Matchens enda mål stod Rafael Leao för i andra halvleken.
Det här var Milans sjunde nolla den här säsongen.
Det innebär tolfte matchen i rad utan förlust för Milan.
Milan–Lazio – mål för mål
Det här var Milans sjätte uddamålsseger den här säsongen.
Lagen spelar mot varandra igen den 15 mars.
Nästa motstånd för Milan är Torino. Lagen möts måndag 8 december 20.45.
Milan–Lazio 1–0 (0–0)
Serie A
Mål: 1–0 (51) Rafael Leao (Fikayo Tomori).
Varningar, Milan: Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, Samuele Ricci. Lazio: Mattia Zaccagni, Alessio Romagnoli, Luca Pellegrini.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Milan: 3-2-0
Lazio: 2-1-2
Nästa match:
Milan: Torino, borta, 8 december
