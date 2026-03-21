Ramy Bensebaini hjälte när Borussia Dortmund vände och vann

Borussia Dortmund vann med 3–2 mot Hamburg

Borussia Dortmunds åttonde seger på de senaste tio matcherna

Borussia Dortmunds avgörande i 84:e minuten.

Matchen i Bundesliga mellan Borussia Dortmund och Hamburg på Signal Iduna Park fick se lagen dominera en del av matchen var. Bortalaget Hamburg hade ledningen med 2–0 efter Albert Sambi Lokongas mål i 38:e minuten, men därefter vände Borussia Dortmund matchen och vann till slut med 3–2. Stor matchhjälte blev Ramy Bensebaini, med sitt 3–2-mål efter 84 minuter.

Det var en imponerande vändning av Borussia Dortmund, som låg under med 0–2 i halvtid.

Ramy Bensebaini matchvinnare för Borussia Dortmund

Philip Otele öppnade målskyttet redan i 19:e minuten och gav gästande Hamburg en tidig ledning. 0–2 kom i 38:e minuten när Albert Sambi Lokonga fick träff.

Det dröjde till den 73:e minuten innan Ramy Bensebaini på straff reducerade för Borussia Dortmund. Serhou Guirassy kvitterade för Borussia Dortmund i 78:e minuten. Bara sex minuter senare var det Ramy Bensebaini som på straff såg till att Borussia Dortmund tog ledningen. Bensebaini fullbordade därmed Borussia Dortmunds vändning.

Borussia Dortmund har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 11–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Hamburg har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 6–8 i målskillnad.

Resultatet innebär att Borussia Dortmund ligger kvar på andra plats och Hamburg på elfte plats i tabellen.

Nästa motstånd för Borussia Dortmund är VfB Stuttgart. Lagen möts lördag 4 april 18.30 på MHPArena.

Borussia Dortmund–Hamburg 3–2 (0–2)

Bundesliga, Signal Iduna Park

Mål: 0–1 (19) Philip Otele, 0–2 (38) Albert Sambi Lokonga, 1–2 (73) Ramy Bensebaini, 2–2 (78) Serhou Guirassy, 3–2 (84) Ramy Bensebaini.

Varningar, Borussia Dortmund: Karim Adeyemi, Julian Ryerson. Hamburg: William Mikelbrencis, Nicolai Remberg, Philip Otele.

