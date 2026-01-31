Rani Khediras mål räckte inte för Union Berlin mot Hoffenheim

Hoffenheim vann med 3–1 mot Union Berlin

Hoffenheims sjätte seger på de senaste sju matcherna

Andrej Kramaric med två mål för Hoffenheim

Union Berlin förlorade lördagens match borta i Bundesliga mot Hoffenheim med 1–3 (0–2).

Bayern München nästa för Hoffenheim

Hoffenheim tog ledningen i slutminuterna av första halvlek genom Andrej Kramaric på straff. Hoffenheim ökade ledningen till 2–0 på tilläggstid i första halvleken återigen genom Andrej Kramaric framspelad av Bazoumana Toure.

Hoffenheim ökade ledningen till 3–0 i 48:e minuten. I 68:e minuten slog Rani Khedira till och reducerade åt Union Berlin. Mer än så blev det dock inte för Union Berlin.

När lagen möttes senast vann Hoffenheim med 4–2.

Nästa motstånd för Union Berlin är Eintracht Frankfurt. Lagen möts fredag 6 februari 20.30 på Alte Foersterei.

Hoffenheim–Union Berlin 3–1 (2–0)

Bundesliga, PreZero Arena

Mål: 1–0 (42) Andrej Kramaric, 2–0 (45) Andrej Kramaric (Bazoumana Toure), 3–0 (48) Självmål, 3–1 (68) Rani Khedira.

Varningar, Hoffenheim: Alexander Prass, Albian Hajdari. Union Berlin: Andrej Ilic, Stanley N’soki.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hoffenheim: 5-0-0

Union Berlin: 0-3-2

Nästa match:

Union Berlin: Eintracht Frankfurt, hemma, 6 februari 20.30