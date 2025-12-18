Rapid Wien i ledning i halvtid – tappade segern mot Zrinjski Mostar

Kryss mellan Zrinjski Mostar och Rapid Wien

Självmål kvitterade på övertid

Zrinjski Mostar nu 23:e, Rapid Wien på 36:e plats

Rapid Wien ledde med 1–0 i paus i mötet i Conference League herr borta med Zrinjski Mostar på torsdagen. Men Zrinjski Mostar var starkare i andra halvlek och fixade oavgjort, 1–1.

Zrinjski Mostar–Rapid Wien – mål för mål

Louis Schaub öppnade målskyttet efter pass från Furkan Demir redan i elfte minuten och gav Rapid Wien ledningen.

Zrinjski Mostar kvitterade till 1–1 i 90:e minuten.

Zrinjski Mostar har en seger, en oavgjord och tre förluster och 3–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Rapid Wien har en oavgjord och fyra förluster och 2–10 i målskillnad.

Det här betyder att Zrinjski Mostar slutar på 23:e plats och Rapid Wien på 36:e plats.

Zrinjski Mostar–Rapid Wien 1–1 (0–1)

Conference League herr, HSK Zrinjski Stadium

Mål: 0–1 (11) Louis Schaub (Furkan Demir), 1–1 (90) Självmål.

Varningar, Zrinjski Mostar: Duje Dujmovic. Rapid Wien: Furkan Demir, Jakob Schoeller.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Zrinjski Mostar: 1-1-3

Rapid Wien: 0-1-4