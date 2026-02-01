Raul Jimenez och Kevin målskyttar i Fulhams förlust

Manchester United-seger med 3–2 mot Fulham

Benjamin Sesko matchvinnare för Manchester United

Tredje raka segern för Manchester United

Fulham förlorade borta mot Manchester United i Premier League på söndagen. 3–2 (1–0) slutade matchen.

Tottenham nästa för Manchester United

Manchester United tog en tidig ledning när Casemiro gjorde målet assisterad av Bruno Fernandes redan i 19:e minuten.

Matheus Cunha slog till med en dryg halvtimme kvar att spela på pass av Casemiro och ökade ledningen för Manchester United. Med fem minuter kvar att spela reducerade Fulham genom Raul Jimenez på straff. Kvitteringen kom på stopptid när Kevin slog till och gjorde mål för Fulham på passning från Ryan Sessegnon. Direkt därefter var det Benjamin Sesko som såg till att Manchester United tog ledningen. Det fastställde slutresultatet till 3–2.

Manchester United har en stark form med tre segrar och två oavgjorda och 11–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Fulham har två vinster, en oavgjord och två förluster och 8–8 i målskillnad.

Nästa motstånd för Fulham är Everton. Lagen möts lördag 7 februari 16.00 på Craven Cottage.

Manchester United–Fulham 3–2 (1–0)

Premier League, Old Trafford

Mål: 1–0 (19) Casemiro (Bruno Fernandes), 2–0 (56) Matheus Cunha (Casemiro), 2–1 (85) Raul Jimenez, 2–2 (90) Kevin (Ryan Sessegnon), 3–2 (90) Benjamin Sesko.

Varningar, Manchester United: Harry Maguire, Casemiro. Fulham: Joachim Andersen, Marco Silva.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Manchester United: 3-2-0

Fulham: 2-1-2

Nästa match:

Fulham: Everton FC, hemma, 7 februari 16.00