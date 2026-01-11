Rayo Vallecano är äntligen segrare igen efter vinst mot Mallorca

Rayo Vallecano vann med 2–1 mot Mallorca

Isi Palazon avgjorde för Rayo Vallecano

Andra förlusten i följd för Mallorca

Åtta matcher utan seger i La Liga fick räcka. På söndagen kunde Rayo Vallecano till slut ta tre poäng igen. Laget vann på hemmaplan mot Mallorca, med 2–1 (2–1).

Rayo Vallecano–Mallorca – mål för mål

Rayo Vallecano startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara fyra minuter slog Jorge De Frutos till. Mallorca kvitterade till 1–1 efter en halvtimme genom Vedat Muriqi. Rayo Vallecano tog ledningen i slutet av första halvleken genom Isi Palazon på straff. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Rayo Vallecano med 2–1.

I den 80:e minuten fick Rayo Vallecano Oscar Valentin utvisad och under de sista tio minuterna fick laget spela med en spelare mindre.

Båda lagen har nu en seger, två oavgjorda och två förluster på de senaste fem matcherna, Rayo Vallecano med 3–7 och Mallorca med 6–6 i målskillnad.

Rayo Vallecanos nya tabellposition är tionde plats medan Mallorca är på 17:e plats. Ett fint lyft för Rayo Vallecano som låg på 15:e plats så sent som den 10 januari.

Lagen spelar mot varandra igen den 12 april på Estadi Mallorca Son Moix.

I nästa omgång har Rayo Vallecano Celta Vigo borta på Abanca Balaidos, söndag 18 januari 18.30. Mallorca spelar hemma mot Atlethic Bilbao lördag 17 januari 16.15.

Rayo Vallecano–Mallorca 2–1 (2–1)

La Liga, Campo de Futbol de Vallecas

Mål: 1–0 (4) Jorge De Frutos, 1–1 (30) Vedat Muriqi, 2–1 (42) Isi Palazon.

Varningar, Rayo Vallecano: Jorge De Frutos. Mallorca: Pablo Maffeo, Martin Valjent, Toni Lato, Johan Mojica, Pablo Torre.

Utvisningar, Rayo Vallecano: Oscar Valentin.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Rayo Vallecano: 1-2-2

Mallorca: 1-2-2

Nästa match:

Rayo Vallecano: Celta Vigo, borta, 18 januari 18.30

Mallorca: Athletic Bilbao, hemma, 17 januari 16.15