Rayo Vallecano besegrades borta av Elche
- Elche vann med 4–0 mot Rayo Vallecano
- Hector Fort avgjorde för Elche
- Elche höll nollan
Rayo Vallecano fick se sig besegrat av Elche på bortaplan i söndagens match i La Liga. 4–0 (1–0) slutade matchen.
Det här var Elches femte nolla den här säsongen.
Villarreal nästa för Elche
Elche tog en tidig ledning när Hector Fort nätade redan i sjätte minuten.
I 67:e minuten slog Alvaro Rodriguez till framspelad av Pedro Bigas och gjorde 2–0.
German Valera gjorde dessutom 3–0 i 70:e minuten på pass av Alvaro Rodriguez.
Elche gjorde också 4–0 genom Martim Neto i 90:e minuten.
Lagen möts på nytt på Campo de Futbol de Vallecas den 5 april.
Nästa motstånd för Rayo Vallecano är Getafe. Lagen möts fredag 2 januari 21.00 på Campo de Futbol de Vallecas.
Elche–Rayo Vallecano 4–0 (1–0)
La Liga, Estadio Martinez Valero
Mål: 1–0 (6) Hector Fort, 2–0 (67) Alvaro Rodriguez (Pedro Bigas), 3–0 (70) German Valera (Alvaro Rodriguez), 4–0 (90) Martim Neto.
Varningar, Elche: Josan, Aleix Febas. Rayo Vallecano: Unai Lopez, Florian Lejeune, Nobel Mendy.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Elche: 2-1-2
Rayo Vallecano: 0-3-2
Nästa match:
Rayo Vallecano: Getafe, hemma, 2 januari 21.00
