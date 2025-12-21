Rayo Vallecano besegrades borta av Elche

Elche vann med 4–0 mot Rayo Vallecano

Hector Fort avgjorde för Elche

Elche höll nollan

Rayo Vallecano fick se sig besegrat av Elche på bortaplan i söndagens match i La Liga. 4–0 (1–0) slutade matchen.

Det här var Elches femte nolla den här säsongen.

Villarreal nästa för Elche

Elche tog en tidig ledning när Hector Fort nätade redan i sjätte minuten.

I 67:e minuten slog Alvaro Rodriguez till framspelad av Pedro Bigas och gjorde 2–0.

German Valera gjorde dessutom 3–0 i 70:e minuten på pass av Alvaro Rodriguez.

Elche gjorde också 4–0 genom Martim Neto i 90:e minuten.

Lagen möts på nytt på Campo de Futbol de Vallecas den 5 april.

Nästa motstånd för Rayo Vallecano är Getafe. Lagen möts fredag 2 januari 21.00 på Campo de Futbol de Vallecas.

Elche–Rayo Vallecano 4–0 (1–0)

La Liga, Estadio Martinez Valero

Mål: 1–0 (6) Hector Fort, 2–0 (67) Alvaro Rodriguez (Pedro Bigas), 3–0 (70) German Valera (Alvaro Rodriguez), 4–0 (90) Martim Neto.

Varningar, Elche: Josan, Aleix Febas. Rayo Vallecano: Unai Lopez, Florian Lejeune, Nobel Mendy.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Elche: 2-1-2

Rayo Vallecano: 0-3-2

Nästa match:

Rayo Vallecano: Getafe, hemma, 2 januari 21.00