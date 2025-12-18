Rayo Vallecano tog hemmaseger mot Drita

Rayo Vallecano-seger med 3–0 mot Drita

Florian Lejeune matchvinnare för Rayo Vallecano

Andra raka segern för Rayo Vallecano

Rayo Vallecano tog greppet om hemmamatchen mot Drita redan före paus. Och i andra halvlek utökades 1–0-ledningen och torsdagens match i Conference League herr slutade 3–0.

Rayo Vallecano–Drita – mål för mål

Florian Lejeune gav Rayo Vallecano ledningen i 33:e minuten framspelad av Fran Perez.

I 66:e minuten nätade Gerard Gumbau på pass av Florian Lejeune och gjorde 2–0.

Rayo Vallecano gjorde också 3–0 genom Alfonso Espino assisterad av Oscar Valentin i 83:e minuten.

Det här var sista matchen och resultatet betyder att Rayo Vallecano slutar på fjärde plats och Drita på 20:e plats. Rayo Vallecano är klart för slutspel.

Rayo Vallecano–Drita 3–0 (1–0)

Conference League herr, Campo de Futbol de Vallecas

Mål: 1–0 (33) Florian Lejeune (Fran Perez), 2–0 (66) Gerard Gumbau (Florian Lejeune), 3–0 (83) Alfonso Espino (Oscar Valentin).

Varningar, Rayo Vallecano: Florian Lejeune. Drita: Blerton Sheji.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Rayo Vallecano: 3-1-1

Drita: 2-1-2