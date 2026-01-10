Real Betis kryssade på bortaplan mot Real Oviedo

Kryss mellan Real Oviedo och Real Betis

Giovani Lo Celso kvitterade i 83:e minuten

Osasuna nästa motstånd för Real Oviedo

Det blev delad pott när Real Oviedo tog emot Real Betis i La Liga. Slutresultatet skrevs till 1–1 (0–0).

Real Oviedo–Real Betis – mål för mål

Efter en mållös första halvlek gjorde Ilyas Chaira 1–0 till Real Oviedo i den 64:e minuten efter förarbete av Alex Fores. Giovani Lo Celso såg med sju minuter kvar att spela till att Real Betis kvitterade efter förarbete från Antony. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Real Oviedo har fyra oavgjorda och en förlust och 2–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Real Betis har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 9–11 i målskillnad.

Den 3 maj spelar lagen mot varandra på nytt, på Estadio de La Cartuja.

Nästa motstånd för Real Betis är Villarreal. Lagen möts lördag 17 januari 21.00 på Estadio de La Cartuja.

Real Oviedo–Real Betis 1–1 (0–0)

La Liga, Nuevo Carlos Tartiere

Mål: 1–0 (64) Ilyas Chaira (Alex Fores), 1–1 (83) Giovani Lo Celso (Antony).

Varningar, Real Oviedo: David Carmo, Thiago Borbas, Nicolas Fonseca. Real Betis: Ezequiel Avila.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Real Oviedo: 0-4-1

Real Betis: 1-2-2

Nästa match:

Real Betis: Villarreal CF, hemma, 17 januari 21.00