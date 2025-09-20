Real Madrid fortsätter vinna – 2–0 mot Espanyol

Seger för Real Madrid med 2–0 mot Espanyol

Real Madrids femte seger på de senaste fem matcherna

Eder Militao matchvinnare för Real Madrid

Segertåget fortsätter för Real Madrid. Mot Espanyol hemma på Santiago Bernabéu på lördagen blev det seger igen. Laget vann med 2–0 (1–0) och har nu fem segrar i rad i La Liga.

Levante nästa för Real Madrid

Real Madrid tog ledningen i 22:a minuten, genom Eder Militao. Direkt efter pausen ökade Kylian Mbappe Real Madrids ledning på pass av Vinicius Junior. 2–0-målet blev matchens sista.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Espanyol med 1–0.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 3 maj.

I nästa match, tisdag 23 september, har Real Madrid Levante borta på Ciutat de València 21.30, medan Espanyol spelar hemma mot Valencia 19.00.

Real Madrid–Espanyol 2–0 (1–0)

La Liga, Santiago Bernabéu

Mål: 1–0 (22) Eder Militao, 2–0 (47) Kylian Mbappe (Vinicius Junior).

Varningar, Real Madrid: Aurelien Tchouameni, Franco Mastantuono.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Real Madrid: 5-0-0

Espanyol: 3-1-1

Nästa match:

Real Madrid: UD Levante, borta, 23 september

Espanyol: Valencia, hemma, 23 september