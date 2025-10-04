Real Madrid ny serieledare efter seger mot Villarreal

Real Madrid vann med 3–1 mot Villarreal

Real Madrids sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Vinicius Junior gjorde två mål för Real Madrid

Real Madrid slog Villarreal hemma med 3–1 (0–0) och är ny serieledare i La Liga efter åtta spelade matcher, två poäng före Barcelona. Barcelona har dock en match mindre spelad. Villarreal ligger på tredje plats i tabellen.

Segern var Real Madrids sjunde på de senaste åtta matcherna, och fjärde raka segern på hemmaplan.

Vinicius Junior tvåmålsskytt för Real Madrid

Vinicius Junior gjorde 1–0 för Real Madrid direkt efter pausen.

I 69:e minuten slog Vinicius Junior till på nytt på straff och gjorde 2–0.

I den 73:e minuten reducerade Georges Mikautadze för Villarreal. Men mer än så orkade Villarreal inte med.

Kylian Mbappe såg till att Real Madrid ökade ledningen med nio minuter kvar att spela. Det fastställde slutresultatet till 3–1. Målet var Kylian Mbappes femte i La Liga.

Villarreal var sjua i tabellen för 15 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Den 25 januari möts lagen återigen.

Söndag 19 oktober 21.00 spelar Real Madrid borta mot Getafe. Villarreal möter Real Betis hemma på Estadio de la Cerámica lördag 18 oktober 18.30.

Real Madrid–Villarreal 3–1 (0–0)

La Liga, Santiago Bernabéu

Mål: 1–0 (47) Vinicius Junior, 2–0 (69) Vinicius Junior, 2–1 (73) Georges Mikautadze, 3–1 (81) Kylian Mbappe.

Varningar, Real Madrid: Aurelien Tchouameni, Franco Mastantuono. Villarreal: Sergi Cardona, Pape Gueye, Santiago Mourino.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Real Madrid: 4-0-1

Villarreal: 3-0-2

Nästa match:

Real Madrid: Getafe, borta, 19 oktober

Villarreal: Real Betis, hemma, 18 oktober