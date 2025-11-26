Real Madrid vann – efter Kylian Mbappes målkalas

Real Madrid vann med 4–3 mot Olympiacos

Real Madrids fjärde seger på de senaste fem matcherna

Real Madrids avgörande i 81:a minuten.

Kylian Mbappe stod för samtliga fyra mål för Real Madrid när laget slog Olympiacos på bortaplan i Champions League. Till slut blev det 4–3 (3–1) till Real Madrid.

Segern var Real Madrids fjärde på de senaste fem matcherna.

Kylian Mbappe gjorde matchvinnande målet

Olympiacos startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen när Chiquinho gjorde målet redan i åttonde minuten.

Real Madrid kvitterade när Kylian Mbappe slog till i 22:a minuten.

I 24:e minuten tog Real Madrid också ledningen när Kylian Mbappe på nytt hittade rätt.

Bara fem minuter senare var det Kylian Mbappe som såg till att Real Madrid ökade ledningen till 1–3 och därmed fullbordade Kylian Mbappe sitt hattrick.

Direkt efter pausen nätade Mehdi Taremi och reducerade åt Olympiacos.

Med en halvtimme kvar att spela fick Kylian Mbappe träff återigen framspelad av Kylian Vinicius Junior och ökade ledningen för Real Madrid.

Med nio minuter kvar att spela reducerade Olympiacos genom Ayoub El Kaabi. Fler mål än så blev det inte för Olympiacos.

Det här var Real Madrids tredje uddamålsseger.

Det här betyder att Olympiacos nu ligger på 33:e plats i tabellen och Real Madrid är på femte plats.

Nästa motstånd för Real Madrid är Manchester City. Lagen möts onsdag 10 december 21.00 på Santiago Bernabeu.

Olympiacos–Real Madrid 3–4 (1–3)

Champions League, Georgios Karaiskakis

Mål: 1–0 (8) Chiquinho, 1–1 (22) Kylian Mbappe, 1–2 (24) Kylian Mbappe, 1–3 (29) Kylian Mbappe, 2–3 (52) Mehdi Taremi, 2–4 (60) Kylian Mbappe (Kylian Vinicius Junior), 3–4 (81) Ayoub El Kaabi.

Varningar, Olympiacos: Francisco Ortega. Real Madrid: Eduardo Camavinga, Arda Guler.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Olympiacos: 0-2-3

Real Madrid: 4-0-1

Nästa match:

Real Madrid: Manchester City, hemma, 10 december