Real Madrid vann efter stark start mot Mallorca

Real Madrid vann med 2–1 mot Mallorca

Vinicius Junior avgjorde för Real Madrid

Tredje raka segern för Real Madrid

Real Madrid tog greppet om matchen före paus, och Mallorca lyckades inte resa sig. Matchen på lördagen i La Liga slutade 2–1 (2–1) till hemmalaget.

Real Madrid–Mallorca – mål för mål

Mallorca startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen. Vedat Muriqi gjorde målet, redan i 18:e minuten.

Real Madrid kvitterade till 1–1 i 37:e minuten, när Arda Guler hittade rätt.

Laget tog också ledningen i 38:e minuten, när Vinicius Junior slog till. Junior fullbordade därmed Real Madrids vändning. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål, och matchen slutade med seger för Real Madrid med 2–1.

Det här var Real Madrids andra uddamålsseger den här säsongen.

För hemmalaget betyder resultatet första plats i tabellen. Mallorca är på 18:e plats.

Den 5 april spelar lagen mot varandra på nytt.

Nästa motstånd för Real Madrid är Real Sociedad. Lagen möts lördag 13 september 16.15 på Reale Arena. Mallorca tar sig an Espanyol borta måndag 15 september 21.00.

Real Madrid–Mallorca 2–1 (2–1)

La Liga, Santiago Bernabéu

Mål: 0–1 (18) Vedat Muriqi, 1–1 (37) Arda Guler, 2–1 (38) Vinicius Junior.

Varningar, Real Madrid: Eder Militao, Dean Huijsen.

Nästa match:

Real Madrid: Real Sociedad, borta, 13 september

Mallorca: Espanyol Barcelona, borta, 15 september