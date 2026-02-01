Real Madrid vann på nytt – 2–1 mot Rayo Vallecano
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Real Madrid-seger med 2–1 mot Rayo Vallecano
- Real Madrids sjunde seger på de senaste åtta matcherna
- Kylian Mbappe avgjorde för Real Madrid
Det går fortsatt bra för Real Madrid i La Liga. På söndagen mötte laget Rayo Vallecano på hemmaplan på Estadio Bernabeu och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit sex matcher i rad. Segerresultatet mot Rayo Vallecano blev 2–1 (1–0).
Kylian Mbappe slog till på tilläggstid och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.
Real Madrid–Rayo Vallecano – mål för mål
Vinicius Junior öppnade målskyttet assisterad av Brahim Diaz redan i 15:e minuten och gav Real Madrid ledningen.
Direkt efter pausen slog Jorge De Frutos till och kvitterade för Rayo Vallecano. I den 81:a minuten fick Rayo Vallecano Pathe Ciss utvisad. Det matchavgörande målet kom på övertid när Kylian Mbappe slog till och gjorde mål på straff för Real Madrid.
Söndag 8 februari 21.00 spelar Real Madrid borta mot Valencia. Rayo Vallecano möter Real Oviedo hemma på Campo de Futbol de Vallecas lördag 7 februari 14.00.
Real Madrid–Rayo Vallecano 2–1 (1–0)
La Liga, Estadio Bernabeu
Mål: 1–0 (15) Vinicius Junior (Brahim Diaz), 1–1 (49) Jorge De Frutos, 2–1 (90) Kylian Mbappe.
Varningar, Real Madrid: Dani Ceballos, Vinicius Junior.
Utvisningar, .
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Real Madrid: 5-0-0
Rayo Vallecano: 1-1-3
Nästa match:
Real Madrid: Valencia, borta, 8 februari 21.00
Rayo Vallecano: Real Oviedo, hemma, 7 februari 14.00
Den här artikeln handlar om: