Real Madrids fina svit fortsätter mot Sevilla

Real Madrid vann med 2–0 mot Sevilla

Jude Bellingham matchvinnare för Real Madrid

Andra raka segern för Real Madrid

Real Madrid fortsätter att vinna mot Sevilla i La Liga. På lördagen segrade Real Madrid på nytt – den här gången med 2–0 (1–0) hemma på Estadio Bernabeu. Det var Real Madrids fjärde raka seger mot Sevilla.

Det här var åttonde gången den här säsongen som Real Madrid höll nollan.

Real Betis nästa för Real Madrid

Real Madrid tog ledningen i 38:e minuten genom Jude Bellingham.

2–0-målet kom i matchens absoluta slutskede, med fyra minuter kvar att spela när Kylian Mbappe slog till och gjorde mål på straff. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

Det här betyder att Real Madrid ligger kvar på andra plats i tabellen och Sevilla på tionde plats. Noteras kan att Sevilla sedan den 6 december har avancerat fyra placeringar i tabellen.

Den 17 maj tar lagen sig an varandra igen, då på Estadio R. Sanchez Pizjuan.

I nästa match, söndag 4 januari möter Real Madrid Real Betis hemma på Estadio Bernabeu 16.15 medan Sevilla spelar hemma mot Levante 14.00.

Real Madrid–Sevilla 2–0 (1–0)

La Liga, Estadio Bernabeu

Mål: 1–0 (38) Jude Bellingham, 2–0 (86) Kylian Mbappe.

Varningar, Real Madrid: Rodrygo, Raul Asencio. Sevilla: Marcao, Djibril Sow, Lucien Agoume, Jose Angel Carmona, Matias Almeyda.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Real Madrid: 3-1-1

Sevilla: 1-1-3

Nästa match:

Real Madrid: Real Betis, hemma, 4 januari 16.15

Sevilla: UD Levante, hemma, 4 januari 14.00