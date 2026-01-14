Red Bull Leipzig vann mot Freiburg på Red Bull Arena Leipzig
- Red Bull Leipzig-seger med 2–0 mot Freiburg
- Willi Orban avgjorde för Red Bull Leipzig
- Seger nummer 10 för Red Bull Leipzig
Efter en mållös första halvlek avgjorde Red Bull Leipzig matchen mot Freiburg i andra halvlek. Till slut vann Red Bull Leipzig onsdagens hemmamatch i Bundesliga med 2–0.
Det här var åttonde gången den här säsongen som Red Bull Leipzigs målvakter höll nollan.
Bayern München nästa för Red Bull Leipzig
Inget av lagen lyckades göra mål under första halvlek men efter pausen slog Willi Orban till och gav Red Bull Leipzig ledningen. Romulo Cruz fick utdelning med en dryg halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för Red Bull Leipzig. Det blev också matchens sista mål.
Red Bull Leipzig ligger på tredje plats i tabellen efter matchen medan Freiburg är på åttonde plats.
Den 16 maj möts lagen återigen, då på Europa-Park Stadion.
Red Bull Leipzig tar sig an Bayern München i nästa match hemma lördag 17 januari 18.30. Freiburg möter Augsburg borta söndag 18 januari 17.30.
Red Bull Leipzig–Freiburg 2–0 (0–0)
Bundesliga, Red Bull Arena Leipzig
Mål: 1–0 (53) Willi Orban, 2–0 (56) Romulo Cruz.
Varningar, Freiburg: Maximilian Eggestein, Jan-Niklas Beste, Philipp Treu, Yuito Suzuki.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Red Bull Leipzig: 2-1-2
Freiburg: 2-1-2
Nästa match:
Red Bull Leipzig: Bayern München, hemma, 17 januari 18.30
Freiburg: Augsburg, borta, 18 januari 17.30
