Rennes sänkte Paris FC – Breel Embolo matchhjälte

Rennes fjärde seger för säsongen

Paris FC nu elfte, Rennes på åttonde plats

Rennes starka defensiv briljerade

Målet i andra halvleken blev matchavgörande när Rennes vann med 1–0 (0–0) borta mot Paris FC i Ligue 1 herr.

Breel Embolo matchvinnare för Rennes

Paris FC har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 6–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Rennes har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 10–7 i målskillnad. Det här var Rennes andra uddamålsseger.

Det här betyder att Rennes ligger på åttonde plats i tabellen och Paris FC är på elfte plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 9 maj på Roazhon Park.

Nästa motstånd för Rennes är Monaco. Lagen möts lördag 22 november 19.00 på Roazhon Park.

Paris FC–Rennes 0–1 (0–0)

Ligue 1 herr, Stade Sebastien Charlety

Mål: 0–1 (81) Breel Embolo.

Varningar, Paris FC: Maxime Lopez, Thibault De Smet, Otavio. Rennes: Anthony Rouault, Mahdi Camara.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Paris FC: 1-1-3

Rennes: 2-2-1

Nästa match:

Rennes: AS Monaco, hemma, 22 november