Rennes sänkte Paris FC – Breel Embolo matchhjälte
Målet i andra halvleken blev matchavgörande när Rennes vann med 1–0 (0–0) borta mot Paris FC i Ligue 1 herr.
Breel Embolo matchvinnare för Rennes
Paris FC har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 6–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Rennes har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 10–7 i målskillnad. Det här var Rennes andra uddamålsseger.
Det här betyder att Rennes ligger på åttonde plats i tabellen och Paris FC är på elfte plats.
Lagen spelar mot varandra igen den 9 maj på Roazhon Park.
Nästa motstånd för Rennes är Monaco. Lagen möts lördag 22 november 19.00 på Roazhon Park.
Paris FC–Rennes 0–1 (0–0)
Ligue 1 herr, Stade Sebastien Charlety
Mål: 0–1 (81) Breel Embolo.
Varningar, Paris FC: Maxime Lopez, Thibault De Smet, Otavio. Rennes: Anthony Rouault, Mahdi Camara.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Paris FC: 1-1-3
Rennes: 2-2-1
Nästa match:
Rennes: AS Monaco, hemma, 22 november
