Rennes segrade mot Brest på Roazhon Park

Rennes vann med 3–1 mot Brest

Rennes femte seger på de senaste sex matcherna

Mousa Tamari avgjorde för Rennes

Rennes tog greppet om hemmamatchen mot Brest på lördagen redan före paus. I andra halvlek utökades 2–1-ledningen och matchen i Ligue 1 herr slutade 3–1.

Segern var Rennes femte på de senaste sex matcherna.

Rennes–Brest – mål för mål

Brest fick en bra start på matchen när Mama Balde gjorde målet redan i 13:e minuten.

I 24:e minuten kvitterade Rennes genom Esteban Lepaul.

Laget tog också ledningen när Mousa Tamari slog till i 25:e minuten.

3–1-målet kom med tre minuter kvar att spela när Mohamed Kader Meite slog till och gjorde mål. Kader Meite fullbordade därmed Rennes vändning.

Lagen spelar mot varandra igen den 5 april på Stade Francis-Le Ble.

Rennes tar sig an Lille i nästa match borta lördag 3 januari 21.05. Brest möter Auxerre hemma söndag 4 januari 17.15.

Rennes–Brest 3–1 (2–1)

Ligue 1 herr, Roazhon Park

Mål: 0–1 (13) Mama Balde, 1–1 (24) Esteban Lepaul, 2–1 (25) Mousa Tamari, 3–1 (87) Mohamed Kader Meite.

Varningar, Rennes: Brice Samba, Mousa Tamari. Brest: Soumaila Coulibaly, Kamory Doumbia, Eric Ebimbe.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Rennes: 4-0-1

Brest: 3-0-2

Nästa match:

Rennes: LOSC Lille, borta, 3 januari 21.05

Brest: Auxerre, hemma, 4 januari 17.15