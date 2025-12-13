Prenumerera

Rennes segrade mot Brest på Roazhon Park

  • Rennes vann med 3–1 mot Brest

  • Rennes femte seger på de senaste sex matcherna

  • Mousa Tamari avgjorde för Rennes

Rennes tog greppet om hemmamatchen mot Brest på lördagen redan före paus. I andra halvlek utökades 2–1-ledningen och matchen i Ligue 1 herr slutade 3–1.

Segern var Rennes femte på de senaste sex matcherna.

Rennes–Brest – mål för mål

Brest fick en bra start på matchen när Mama Balde gjorde målet redan i 13:e minuten.

I 24:e minuten kvitterade Rennes genom Esteban Lepaul.

Laget tog också ledningen när Mousa Tamari slog till i 25:e minuten.

3–1-målet kom med tre minuter kvar att spela när Mohamed Kader Meite slog till och gjorde mål. Kader Meite fullbordade därmed Rennes vändning.

Lagen spelar mot varandra igen den 5 april på Stade Francis-Le Ble.

Rennes tar sig an Lille i nästa match borta lördag 3 januari 21.05. Brest möter Auxerre hemma söndag 4 januari 17.15.

Rennes–Brest 3–1 (2–1)

Ligue 1 herr, Roazhon Park

Mål: 0–1 (13) Mama Balde, 1–1 (24) Esteban Lepaul, 2–1 (25) Mousa Tamari, 3–1 (87) Mohamed Kader Meite.

Varningar, Rennes: Brice Samba, Mousa Tamari. Brest: Soumaila Coulibaly, Kamory Doumbia, Eric Ebimbe.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Rennes: 4-0-1

Brest: 3-0-2

Nästa match:

Rennes: LOSC Lille, borta, 3 januari 21.05

Brest: Auxerre, hemma, 4 januari 17.15

