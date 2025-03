Robin Hadad matchhjälte för Örebro Syrianska hemma mot FC Arlanda

Örebro Syrianska segrade – 1–0 mot FC Arlanda

Robin Hadad matchvinnare för Örebro Syrianska

Örebro Syrianska utan insläppt mål

Robin Hadad gjorde matchens enda mål i första halvleken när Örebro Syrianska vann i Ettan norra herr med 1–0 (1–0) mot FC Arlanda på hemmaplan.

Örebro Syrianskas assisterande tränare Kenneth Blomberg kommenterade matchen:

– Fotboll är en intressant sport på många sätt och vis. En premiär där FC Arlanda över 90 minuter är det klart bättre laget. Vi har svårt i spelet med boll och lyckas inte kontrollera vårt spel när vi har bollen. Vilket leder till att vi har extremt svårt att återhämta oss i spelet. FC Arlanda är ett lag som tveklöst kommer hamna högt upp i tabellen. Ett lag som är väldigt spelskickligt. Vi får spela försvarsspel under stora delar av matchen. Vilket leder till att vi har svårt att orka både fysiskt och koncentrations mässigt under sista 20 minuterna av matchen. Att vi lyckas hålla tätt och få med oss alla tre poängen får vi tacka vår lyckliga stjärna för. Det vi tar med utöver poängen är en kampvilja som kommer ge oss en hel del viktiga poängen under säsongen.

Lagen möts på nytt på Midgårdsvallen den 27 september.

Nästa motstånd för Örebro Syrianska är Karlberg. Lagen möts lördag 5 april 13.00 på Kristinebergs IP.

Örebro Syrianska–FC Arlanda 1–0 (1–0)

Ettan norra herr, Mellringe IP

Mål: 1–0 (8) Robin Hadad.

Nästa match:

Örebro Syrianska: Karlbergs BK, borta, 5 april