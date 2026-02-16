Rodri och Stjepanovic avgjorde när Moreirense slog Rio Ave

Moreirense-seger med 2–1 mot Rio Ave

Mateja Stjepanovic matchvinnare för Moreirense

Femte förlusten i rad för Rio Ave

Moreirense tog till slut hem segern mot Rio Ave i matchen på Estadio dos Arcos på måndagen. Matchen i Primeira Liga herr slutade 1–2 (1–1). Segermålet för Moreirense stod Mateja Stjepanovic för efter 57 minuter.

Rio Ave–Moreirense – mål för mål

Rodri öppnade målskyttet redan i 17:e minuten och gav Moreirense en tidig ledning. Rio Ave kvitterade till 1–1 i slutet av första halvleken genom Jalen Blesa efter förarbete av Andreas-Richardos Ntoi.

Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Mateja Stjepanovic framspelad av Diogo Travassos och avgjorde matchen.

Det här betyder att Moreirense ligger på sjätte plats i tabellen och Rio Ave är på 15:e plats. Så sent som den 24 januari låg Rio Ave på elfte plats i tabellen.

När lagen möttes senast vann Moreirense med 3–1.

Söndag 22 februari 21.30 spelar Rio Ave borta mot Porto. Moreirense möter Sporting Lissabon hemma på Estadio C. Joaquim de Almeida Freitas lördag 21 februari 19.00.

Rio Ave–Moreirense 1–2 (1–1)

Primeira Liga herr, Estadio dos Arcos

Mål: 0–1 (17) Rodri, 1–1 (42) Jalen Blesa (Andreas-Richardos Ntoi), 1–2 (57) Mateja Stjepanovic (Diogo Travassos).

Varningar, Rio Ave: Tamble Monteiro. Moreirense: Kiko, Mateja Stjepanovic, Rodri.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Rio Ave: 0-0-5

Moreirense: 2-0-3

Nästa match:

Rio Ave: FC Porto, borta, 22 februari 21.30

Moreirense: Sporting Lissabon, hemma, 21 februari 19.00