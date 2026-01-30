Samu målskytt när Guimaraes sänkte Moreirense

Guimaraes vann med 1–0 mot Moreirense

Samu matchvinnare för Guimaraes

Seger nummer 8 för Guimaraes

Målet i andra halvleken blev matchens enda när Guimaraes vann med 1–0 (0–0) hemma mot Moreirense i Primeira Liga herr.

Det här var sjunde gången den här säsongen som Guimaraes höll nollan.

Arouca nästa för Guimaraes

Guimaraes har två segrar, en oavgjord och två förluster och 5–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Moreirense har tre vinster och två förluster och 5–3 i målskillnad.

Guimaraes ligger på åttonde plats i tabellen efter matchen medan Moreirense är på sjätte plats.

Lagens första möte för säsongen vann Moreirense med 2–0.

Guimaraes tar sig an Arouca i nästa match borta lördag 7 februari 21.30. Moreirense möter samma dag 16.30 Gil Vicente hemma.

Guimaraes–Moreirense 1–0 (0–0)

Primeira Liga herr, Estadio D. Afonso Henriques

Mål: 1–0 (66) Samu.

Varningar, Guimaraes: Maga, Samu. Moreirense: Dinis Pinto, Gilberto Batista, Mateja Stjepanovic, Yan Lincon, Vasco Botelho Da Costa, Nile John.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Guimaraes: 2-1-2

Moreirense: 3-0-2

Nästa match:

Guimaraes: Arouca, borta, 7 februari 21.30

Moreirense: Gil Vicente FC, hemma, 7 februari 16.30