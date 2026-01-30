Samu målskytt när Guimaraes sänkte Moreirense
- Guimaraes vann med 1–0 mot Moreirense
- Samu matchvinnare för Guimaraes
- Seger nummer 8 för Guimaraes
Målet i andra halvleken blev matchens enda när Guimaraes vann med 1–0 (0–0) hemma mot Moreirense i Primeira Liga herr.
Det här var sjunde gången den här säsongen som Guimaraes höll nollan.
Arouca nästa för Guimaraes
Guimaraes har två segrar, en oavgjord och två förluster och 5–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Moreirense har tre vinster och två förluster och 5–3 i målskillnad.
Guimaraes ligger på åttonde plats i tabellen efter matchen medan Moreirense är på sjätte plats.
Lagens första möte för säsongen vann Moreirense med 2–0.
Guimaraes tar sig an Arouca i nästa match borta lördag 7 februari 21.30. Moreirense möter samma dag 16.30 Gil Vicente hemma.
Guimaraes–Moreirense 1–0 (0–0)
Primeira Liga herr, Estadio D. Afonso Henriques
Mål: 1–0 (66) Samu.
Varningar, Guimaraes: Maga, Samu. Moreirense: Dinis Pinto, Gilberto Batista, Mateja Stjepanovic, Yan Lincon, Vasco Botelho Da Costa, Nile John.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Guimaraes: 2-1-2
Moreirense: 3-0-2
Nästa match:
Guimaraes: Arouca, borta, 7 februari 21.30
Moreirense: Gil Vicente FC, hemma, 7 februari 16.30
