Santa Clara besegrades på bortaplan av Braga

Braga-seger med 1–0 mot Santa Clara

Bragas femte seger på de senaste sex matcherna

Ricardo Horta avgjorde för Braga

Santa Clara fick se sig besegrat av Braga borta i måndagens match i Primeira Liga herr. 1–0 (1–0) slutade matchen.

Ricardo Horta stod för Bragas avgörande mål efter 42 minuter.

Det här var femte gången den här säsongen som Braga höll nollan.

Estoril nästa för Braga

Braga har fyra segrar och en förlust och 10–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Santa Clara har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 3–5 i målskillnad.

Det här betyder att Braga nu ligger på fjärde plats i tabellen och Santa Clara är på tolfte plats. Ett fint lyft för Braga som låg på åttonde plats så sent som den 30 november.

Den 25 april möts lagen återigen.

Nästa motstånd för Santa Clara är Arouca. Lagen möts söndag 21 december 21.30 på Estádio de São Miguel.

Braga–Santa Clara 1–0 (1–0)

Primeira Liga herr, Estádio Municipal de Braga

Mål: 1–0 (42) Ricardo Horta.

Varningar, Braga: Pau Victor. Santa Clara: Luis Rocha, Pedro Ferreira, Wendel.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Braga: 4-0-1

Santa Clara: 1-1-3

Nästa match:

Santa Clara: Arouca, hemma, 21 december 21.30