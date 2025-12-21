Seger för Barcelona i toppmötet med Villarreal

Barcelona segrade – 2–0 mot Villarreal

Barcelonas nionde seger på de senaste tio matcherna

Raphinha matchvinnare för Barcelona

Barcelona tog en tung seger på bortaplan mot Villarreal i toppmötet i La Liga på söndagen. Matchen slutade 0–2 (0–1).

Serieledande Barcelona tog sin åttonde seger i rad i serien medan Villarreal efter sex raka segrar nu förlorade.

Barcelona höll nu nollan för sjätte gången den här säsongen.

Espanyol nästa för Barcelona

Raphinha öppnade målskyttet på straff redan i tolfte minuten och gav Barcelona en tidig ledning.

I den 39:e minuten fick Villarreals Renato Veiga rött kort.

Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Lamine Yamal och ökade ledningen för Barcelona. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

Den 1 mars möts lagen återigen, då på Spotify Camp Nou.

Lördag 3 januari möter Villarreal Elche borta 18.30 och Barcelona möter Espanyol borta 21.00.

Villarreal–Barcelona 0–2 (0–1)

La Liga, Estadio de la Ceramica

Mål: 0–1 (12) Raphinha, 0–2 (63) Lamine Yamal.

Varningar, Villarreal: Tajon Buchanan. Barcelona: Frenkie De Jong.

Utvisningar, Villarreal: Renato Veiga.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Villarreal: 4-0-1

Barcelona: 5-0-0

Nästa match:

Villarreal: Elche, borta, 3 januari 18.30

Barcelona: Espanyol Barcelona, borta, 3 januari 21.00