Seger för Barcelona i toppmötet med Villarreal
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Barcelona segrade – 2–0 mot Villarreal
- Barcelonas nionde seger på de senaste tio matcherna
- Raphinha matchvinnare för Barcelona
Barcelona tog en tung seger på bortaplan mot Villarreal i toppmötet i La Liga på söndagen. Matchen slutade 0–2 (0–1).
Serieledande Barcelona tog sin åttonde seger i rad i serien medan Villarreal efter sex raka segrar nu förlorade.
Barcelona höll nu nollan för sjätte gången den här säsongen.
Espanyol nästa för Barcelona
Raphinha öppnade målskyttet på straff redan i tolfte minuten och gav Barcelona en tidig ledning.
I den 39:e minuten fick Villarreals Renato Veiga rött kort.
Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Lamine Yamal och ökade ledningen för Barcelona. Det fastställde slutresultatet till 0–2.
Den 1 mars möts lagen återigen, då på Spotify Camp Nou.
Lördag 3 januari möter Villarreal Elche borta 18.30 och Barcelona möter Espanyol borta 21.00.
Villarreal–Barcelona 0–2 (0–1)
La Liga, Estadio de la Ceramica
Mål: 0–1 (12) Raphinha, 0–2 (63) Lamine Yamal.
Varningar, Villarreal: Tajon Buchanan. Barcelona: Frenkie De Jong.
Utvisningar, Villarreal: Renato Veiga.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Villarreal: 4-0-1
Barcelona: 5-0-0
Nästa match:
Villarreal: Elche, borta, 3 januari 18.30
Barcelona: Espanyol Barcelona, borta, 3 januari 21.00
Den här artikeln handlar om: