Seger för Blackburn efter rivstart mot Millwall

Blackburn-seger med 2–0 mot Millwall

Andri Gudjohnsen avgjorde för Blackburn

Andra raka nederlaget för Millwall

Efter tre minuter gjorde Andri Gudjohnsen 1–0 för Blackburn, som tog greppet om hemmamatchen mot Millwall på lördagen. Matchen i Championship slutade 2–0.

Det här var Blackburns sjätte nolla den här säsongen.

Blackburn–Millwall – mål för mål

Andri Gudjohnsen gjorde 1–0 till Blackburn efter bara tre minuter.

Laget ökade ledningen till 2–0 på stopptid i första halvleken genom Yuki Ohashi. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Blackburn med 2–0.

Den 14 mars spelar lagen mot varandra på nytt, på The Den.

Blackburn tar sig an Middlesbrough i nästa match borta fredag 26 december 16.00. Millwall möter samma dag 14.00 Ipswich hemma.

Blackburn–Millwall 2–0 (2–0)

Championship, Ewood Park

Mål: 1–0 (3) Andri Gudjohnsen, 2–0 (45) Yuki Ohashi.

Varningar, Blackburn: Yuki Ohashi, Todd Cantwell, Sean Mcloughlin. Millwall: Joe Bryan, Tristan Crama, Camiel Neghli.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Blackburn: 2-2-1

Millwall: 2-1-2

Nästa match:

Blackburn: Middlesbrough FC, borta, 26 december 16.00

Millwall: Ipswich Town FC, hemma, 26 december 14.00