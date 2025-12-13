Seger för Mallorca mot Elche

Mallorca vann med 3–1 mot Elche

Omar Mascarell matchvinnare för Mallorca

Valencia nästa motståndare för Mallorca

Mallorca segrade på hemmaplan mot Elche i La Liga. 3–1 (1–1) slutade matchen på lördagen.

Valencia nästa för Mallorca

Mallorca startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara fem minuter slog Manu Morlanes till.

Elche kvitterade till 1–1 i 21:a minuten.

Omar Mascarell såg med åtta minuter kvar att spela till att Mallorca tog ledningen.

3–1-målet kom i matchens absoluta slutskede, med en minut kvar att spela när Vedat Muriqi slog till och gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 22 mars.

Nästa motstånd för Mallorca är Valencia. Lagen möts fredag 19 december 21.00 på Mestalla.

Mallorca–Elche 3–1 (1–1)

La Liga

Mål: 1–0 (5) Manu Morlanes, 1–1 (21) Självmål, 2–1 (82) Omar Mascarell, 3–1 (89) Vedat Muriqi.

Varningar, Mallorca: Manu Morlanes, Omar Mascarell, Takuma Asano.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Mallorca: 2-2-1

Elche: 1-2-2

Nästa match:

Mallorca: Valencia, borta, 19 december 21.00