Seger för Millwall mot Sheffield Wednesday efter stark andra halvlek

Millwall vann med 2–1 mot Sheffield Wednesday

Macaulay Langstaff matchvinnare för Millwall

Andra raka segern för Millwall

Efter en mållös första halvlek, tog Millwall hem segern i matchen i Championship mot Sheffield Wednesday efter en stark andra halvlek. Lördagens match slutade 2–1 till Millwall.

Segermålet för Millwall stod Macaulay Langstaff för efter 74 minuter.

Portsmouth nästa för Millwall

Efter en mållös första halvlek gjorde Jamal Lowe 1–0 till Sheffield Wednesday i den 60:e minuten. Millwall kvitterade till 1–1 i 72:a minuten. I 74:e minuten avgjorde Macaulay Langstaff matchen framspelad av Femi Azeez. Langstaff fullbordade därmed lagets vändning.

Millwalls nya tabellposition är tredje plats medan Sheffield Wednesday är på 24:e och sista plats.

När lagen senast möttes vann Millwall med 1–0.

Söndag 22 februari 13.00 spelar Sheffield Wednesday borta mot Sheffield United. Millwall möter Portsmouth hemma på The Den lördag 21 februari 16.00.

Sheffield Wednesday–Millwall 1–2 (0–0)

Championship, Hillsborough

Mål: 1–0 (60) Jamal Lowe, 1–1 (72) Självmål, 1–2 (74) Macaulay Langstaff (Femi Azeez).

Varningar, Sheffield Wednesday: Jamal Lowe, Gabriel Otegbayo, Cole McGhee. Millwall: Casper De Norre, Caleb Taylor.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sheffield Wednesday: 0-0-5

Millwall: 3-1-1

Nästa match:

Sheffield Wednesday: Sheffield United, borta, 22 februari 13.00

Millwall: Portsmouth FC, hemma, 21 februari 16.00