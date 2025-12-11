Seger för Nottingham Forest mot Utrecht efter stark andra halvlek

Seger för Nottingham Forest med 2–1 mot Utrecht

Igor Jesus avgjorde för Nottingham Forest

Andra raka segern för Nottingham Forest

Efter en mållös första halvlek, tog Nottingham Forest hem segern i matchen i Europa League mot Utrecht efter en stark andra halvlek. Torsdagens match slutade 2–1 till Nottingham Forest.

Igor Jesus blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 88 minuter.

Braga nästa för Nottingham Forest

Första halvlek blev mållös men efter pausen slog Arnaud Kalimuendo till och gav Nottingham Forest ledningen.

I 73:e minuten kvitterade Mike Van Der Hoorn för Utrecht på pass av Souffian El Karouani.

Det matchavgörande målet kom i slutminuterna, med två minuter kvar att spela när Igor Jesus slog till och gjorde 1–2 för Nottingham Forest.

Det här betyder att Nottingham Forest ligger på elfte plats i tabellen och Utrecht är på 32:a plats.

Nästa motstånd för Nottingham Forest är Braga. Lagen möts torsdag 22 januari 21.00 på Braga Municipal.

Utrecht–Nottingham Forest 1–2 (0–0)

Europa League, Stadion Galgenwaard

Mål: 0–1 (52) Arnaud Kalimuendo, 1–1 (73) Mike Van Der Hoorn (Souffian El Karouani), 1–2 (88) Igor Jesus.

Varningar, Utrecht: Miguel Rodriguez, Gjivai Zechiel. Nottingham Forest: Elliot Anderson, Igor Jesus.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Utrecht: 0-1-4

Nottingham Forest: 3-1-1

Nästa match:

Nottingham Forest: SC Braga, borta, 22 januari 21.00