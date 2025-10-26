Seger för Real Madrid i toppmatchen mot Barcelona

Real Madrid segrade – 2–1 mot Barcelona

Real Madrids nionde seger på de senaste tio matcherna

Jude Bellingham matchvinnare för Real Madrid

Real Madrid tog en tung seger på hemmaplan mot Barcelona i toppmötet mellan ettan och tvåan i La Liga på söndagen. Matchen slutade 2–1 (2–1).

Segern var Real Madrids nionde på de senaste tio matcherna, och femte hemmasegern i rad.

Valencia nästa för Real Madrid

Kylian Mbappe gav Real Madrid ledningen i 22:a minuten på pass av Jude Bellingham.

Barcelona kvitterade till 1–1 i 38:e minuten genom Fermin Lopez framspelad av Marcus Rashford.

Real Madrid tog ledningen strax före paus genom Jude Bellingham. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade med seger för Real Madrid med 2–1.

Det här var Real Madrids femte uddamålsseger den här säsongen.

Lagen spelar mot varandra igen den 10 maj.

Lördag 1 november 21.00 spelar Real Madrid hemma mot Valencia. Barcelona möter Elche hemma på Camp Nou söndag 2 november 18.30.

Real Madrid–Barcelona 2–1 (2–1)

La Liga, Santiago Bernabéu

Mål: 1–0 (22) Kylian Mbappe (Jude Bellingham), 1–1 (38) Fermin Lopez (Marcus Rashford), 2–1 (43) Jude Bellingham.

Varningar, Real Madrid: Federico Valverde, Dean Huijsen. Barcelona: Pedri, Fermin Lopez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Real Madrid: 4-0-1

Barcelona: 3-0-2

Nästa match:

Real Madrid: Valencia, hemma, 1 november

Barcelona: Elche, hemma, 2 november