Seger för Stoke City – efter Divin Mubamas hattrick

Seger för Stoke City med 5–1 mot Bristol C

Andra raka segern för Stoke City

Divin Mubama gjorde tre mål och Stoke City vann mot Bristol C på hemmaplan i Championship. Till slut blev det 5–1 (3–0).

Stoke City startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara fyra minuter slog Divin Mubama till.

I 22:a minuten gjorde laget 2–0 när Divin Mubama återigen hittade rätt.

Stoke City gjorde också 3–0 i 25:e minuten genom Million Manhoef. Direkt efter pausen ökade Junior Tchamadeu Stoke Citys ledning på pass av Million Manhoef.

I 67:e minuten nätade Divin Mubama och gjorde 5–0 och fullbordade därmed sitt hattrick. Målet var Divin Mubamas femte i Championship.

Med åtta minuter kvar att spela reducerade Bristol C genom Mark Sykes. Men mer än så orkade Bristol C inte med.

För Stoke City gör resultatet att laget nu ligger på tredje plats i tabellen medan Bristol C är på femte plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 2 maj.

Nästa motstånd för Stoke City är Oxford United. Bristol C tar sig an Blackburn hemma. Båda matcherna spelas tisdag 4 november 20.45.

Stoke City–Bristol C 5–1 (3–0)

Championship

Mål: 1–0 (4) Divin Mubama, 2–0 (22) Divin Mubama, 3–0 (25) Million Manhoef, 4–0 (47) Junior Tchamadeu (Million Manhoef), 5–0 (67) Divin Mubama, 5–1 (82) Mark Sykes.

Varningar, Stoke City: Junior Tchamadeu, Tatsuki Seko, Aaron Cresswell.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Stoke City: 3-1-1

Bristol C: 3-0-2

Nästa match:

Stoke City: Oxford Utd, borta, 4 november

Bristol C: Blackburn Rovers FC, hemma, 4 november