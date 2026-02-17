Seger på bortaplan för PSG mot Monaco

PSG-seger med 3–2 mot Monaco

Avgörande målet kom i 67:e minuten.

Desire Doue tvåmålsskytt för PSG

PSG vann den första matchen i Champions League 16-delsfinal på bortaplan. Laget segrade mot Monaco på tisdagen med 3–2 (2–2). Returen spelas onsdag 25 februari.

Desire Doue stod för PSG:s avgörande mål efter 67 minuter.

Desire Doue tvåmålsskytt för PSG

Monaco började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara en minut slog Folarin Balogun till. Laget ökade ledningen till 2–0 när Folarin Balogun återigen fick träff efter pass från Maghnes Akliouche i 18:e minuten. PSG reducerade till 2–1 efter en knapp halvtimmes spel genom Desire Doue. PSG kvitterade också till 2–2 strax före halvtidsvilan genom Achraf Hakimi.

I den 48:e minuten fick Monacos Aleksandr Golovin rött kort. PSG gjorde också 2–3 i 67:e minuten när Desire Doue hittade rätt på nytt. Doue fullbordade därmed PSG:s vändning.

Monaco–PSG 2–3 (2–2)

Champions League 16-delsfinal, Stade Louis II

Mål: 1–0 (1) Folarin Balogun, 2–0 (18) Folarin Balogun (Maghnes Akliouche), 2–1 (29) Desire Doue, 2–2 (41) Achraf Hakimi, 2–3 (67) Desire Doue.

Varningar, Monaco: Denis Zakaria, Wout Faes.

Utvisningar, Monaco: Aleksandr Golovin.